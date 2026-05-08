Nikita Willy Ungkap Aalasan Mantap Berhijah, Oh Ternyata

Jumat, 08 Mei 2026 – 10:43 WIB
Penampilan Nikita Willy dan putranya. Foto: Instagram/nikitawillyofficial94

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Nikita Willy mengungkap alasan mantap berhijab sepulang menjalani ibadah umrah pada awal Maret 2026.

Keputusan tersebut diakuinya tidak diambil secara instan, melainkan melalui proses panjang.

Nikita mengatakan keinginannya berhijab muncul dari dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama bagi keluarganya.

Aktris berusia 31 tahun itu mengaku perannya sebagai ibu menjadi salah satu alasan terkuat yang mendorongnya menutup aurat. 

"Salah satu alasannya adalah aku ingin menjadi contoh yang baik untuk anak-anakku,” ujar Nikita, dikutip dari podcast Daging Talk-Need A Talk di YouTube, Kamis (7/5).

Selain itu, Nikita juga mengungkap adanya momen emosional yang membuat hatinya semakin yakin untuk berhijab setelah pulang umrah.

Momen tersebut terjadi saat guru mengaji putranya, Issa Xander, ingin memberikan hadiah kepada Issa karena dinilai rajin belajar mengaji.

Menurut Nikita, sang guru kemudian bertanya kepada Issa mengenai hadiah yang diinginkan. Jawaban putranya justru membuat dirinya tersentuh.

