Nikmati Liburan Keluarga di Four Points dengan Kamar Penuh Imajinasi

jpnn.com, SURABAYA - Menginap sambil berpetualang kini bukan lagi impian. Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, memperkenalkan kamar tematik terbaru yang telah direnovasi untuk menghadirkan pengalaman menginap penuh imajinasi, khususnya bagi keluarga dengan anak-anak.

Enam kamar tematik tersebut dirancang dengan detail yang memikat, mulai dari interior interaktif hingga dekorasi yang menyenangkan, demi menciptakan suasana bermain sekaligus kenyamanan beristirahat.

“Setiap kamar dikurasi untuk membangkitkan kreativitas anak-anak melalui elemen visual dan atmosfer yang fun,” ujar Denny Ristyanto, Multi-Property General Manager, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah.

Konsep ini lahir sebagai jawaban atas meningkatnya minat masyarakat terhadap liburan keluarga. Berdasarkan survei Agoda, 58% wisatawan Indonesia memilih berlibur bersama keluarga sebagai prioritas utama di 2025.

Beragam tema yang ditawarkan mencakup petualangan luar angkasa di Rocket to the Moon, dunia bawah laut penuh pesona dalam Mermaid Dreams, hingga serunya balapan di Go Little Racer.

Ada juga kamar bertema Pirate’s Treasure Island, Mini Traveller, dan dunia peri nan ajaib dalam Magical Fairyland—masing-masing membawa nuansa khas yang membangkitkan imajinasi si kecil.

Tak hanya itu, hotel ini juga menghadirkan Kids Activity Program bersama Nini dan Nino, maskot Four Points by Sheraton Surabaya, untuk menambah keseruan selama menginap.

Terletak strategis di atas Pakuwon Mall, pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah menggabungkan kenyamanan staycation dan akses mudah ke berbagai hiburan. Tarif kamar tematik ini ditawarkan mulai dari Rp 2.830.000++ per malam.