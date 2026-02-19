Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Nikmati Peran Ibu, Hailey Bieber Ingin Tambah Momongan

Kamis, 19 Februari 2026 – 22:14 WIB
Nikmati Peran Ibu, Hailey Bieber Ingin Tambah Momongan - JPNN.COM
Model Hailey Bieber. Foto: Instagram/haileybieber

jpnn.com, JAKARTA - Model dan sosialita asal Amerika Serikat, Hailey Rhode Bieber, kembali mencuri perhatian publik.

Istri Justin Bieber itu mengungkap keinginannya untuk memiliki lebih banyak anak dalam sebuah wawancara terbaru.

Pengakuan tersebut disampaikan Hailey saat menjadi bintang tamu dalam podcast milik influencer Jake Shane, Therapuss, seperti dilaporkan People, Kamis.

Baca Juga:

Dalam perbincangan santai itu, Hailey berbicara terbuka tentang pengalamannya sebagai ibu.

“Aku selalu tahu saya ingin punya anak, aku selalu ingin menjadi seorang ibu. Dan kemudian ketika itu terjadi, anda tidak pernah tahu apa yang diharapkan dan anda tidak tahu seperti apa rasanya. Dan jujur saja, ini sangat menyenangkan,” ujar Hailey.

Saat ditanya Shane tentang hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya, Hailey mengaku banyak pengalaman sebagai ibu baru yang tak bisa diprediksi.

Baca Juga:

Meski begitu, ia justru merasa jauh lebih santai menjalani peran barunya dibanding yang ia bayangkan.

Tak berhenti di situ, Hailey juga blak-blakan soal rencana menambah momongan. Ia mengaku masih ingin memperbesar keluarganya bersama sang suami.

Hailey Bieber ungkap keinginan tambah anak, akui peran ibu terasa sangat menyenangkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Hailey Bieber  Justin Bieber  anak  Ibu 
BERITA HAILEY BIEBER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp