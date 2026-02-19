Nikmati Peran Ibu, Hailey Bieber Ingin Tambah Momongan

jpnn.com, JAKARTA - Model dan sosialita asal Amerika Serikat, Hailey Rhode Bieber, kembali mencuri perhatian publik.

Istri Justin Bieber itu mengungkap keinginannya untuk memiliki lebih banyak anak dalam sebuah wawancara terbaru.

Pengakuan tersebut disampaikan Hailey saat menjadi bintang tamu dalam podcast milik influencer Jake Shane, Therapuss, seperti dilaporkan People, Kamis.

Dalam perbincangan santai itu, Hailey berbicara terbuka tentang pengalamannya sebagai ibu.

“Aku selalu tahu saya ingin punya anak, aku selalu ingin menjadi seorang ibu. Dan kemudian ketika itu terjadi, anda tidak pernah tahu apa yang diharapkan dan anda tidak tahu seperti apa rasanya. Dan jujur saja, ini sangat menyenangkan,” ujar Hailey.

Saat ditanya Shane tentang hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya, Hailey mengaku banyak pengalaman sebagai ibu baru yang tak bisa diprediksi.

Meski begitu, ia justru merasa jauh lebih santai menjalani peran barunya dibanding yang ia bayangkan.

Tak berhenti di situ, Hailey juga blak-blakan soal rencana menambah momongan. Ia mengaku masih ingin memperbesar keluarganya bersama sang suami.