JPNN.com - Daerah

Nikolas Demetouw Dukung Program MBG untuk Papua Maju

Senin, 22 September 2025 – 16:16 WIB
Ilustrasi menu Makan Bergizi Gratis. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tokoh masyarakat Papua Nikolas Demetouw mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu langkah strategis membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk di Papua.

"Saya tokoh masyarakat Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, mengajak seluruh masyarakat Papua agar mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dengan adanya makan bergizi (MBG) untuk anak-anak kita," kata Nikolas menyampaikan seruan untuk warga Papua, dikutip dari siaran pers, Senin (22/9/2025).

Nikolas menyebut program ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk memastikan anak-anak Papua tumbuh sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

"Program MBG membantu anak-anak tumbuh cerdas untuk ke depan, untuk di tanah Papua," lanjut Nikolas.

Dia menilai program MBG sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing Papua dengan daerah lain di Indonesia.

"Kami bersaing dengan daerah-daerah lain atau provinsi lain di Indonesia, yang kami tinggal ke belakang. Untuk itu, saya imbau untuk masyarakat di Papua, kami mendukung program Bapak Presiden yang begitu bagus," tutur Nikolas.

Pihaknya mengatakan tujuan Presiden Prabowo Subianto membuat program MBG adalah untuk menghadirkan makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia.

