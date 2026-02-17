Nilai Ekspor Produk Perikanan RI Mencapai Rp 105,5 Triliun pada 2025

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat nilai ekspor produk perikanan Indonesia sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai USD 6,27 miliar sekitar Rp 105,5 triliun (kurs Rp16.823 per USD).

Plt. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP (PDSPKP) Machmud mengatakan angka tersebut meningkat 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Machmud mengaku, Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar USD 1,99 miliar atau Rp 33,5 triliun (31,8 persen dari total).

Kemudian, kedua ada China sebesar USD 1,22 miliar atau Rp 20,5 triliun (19,5 persen), diikuti negara-negara anggota ASEAN, sebesar USD 1 miliar atau Rp 16,8 triliun (16,0 persen), Jepang USD 613,65 atau Rp 10,3 triliun (9,8 persen), dan Uni Eropa USD 451,72 juta atau Rp 7,6 triliun (7,2 persen).

“Nilai ekspor ke Amerika Serikat meningkat 4,7 persen dibanding tahun sebelumnya, begitu juga ke ASEAN (16,7 persen), Jepang (2,5 persen), dan Uni Eropa (9 persen),” kata Machmud dikutip Selasa (17/2).

Dia menjelaskan udang menjadi komoditas ekspor utama dengan nilai USD 1,87 miliar atau Rp 31,5 triliun (29,8 persen dari total ekspor).

Disusul tuna-cakalang sebesar USD 1,04 miliar atau Rp 17,5 triliun (16,5 persen), cumi-sotong-gurita USD 889,73 juta atau Rp 14,9 triliun (14,2 persen), rajungan-kepiting USD 507,74 juta atau Rp 8,6 triliun (8,1 persen), serta rumput laut USD 315,62 juta atau Rp 5,3 triliun (5,0 persen).

Machmud mengaku, selain peningkatan ekspor, KKP juga berhasil menekan impor produk perikanan.