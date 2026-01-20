Close Banner Apps JPNN.com
Nilai Investasi Jateng Tembus Rp 88,50 Triliun, Tertinggi Selama 10 Tahun Terakhir

Selasa, 20 Januari 2026 – 17:39 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan realisasi investasi Jawa Tengah selama 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Nilai realisasi investasi Jawa Tengah (Jateng) selama 2025 mencapai Rp 88,50 triliun. Nilai itu tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

Capaian itu terlihat berdasarkan rilis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 15 Januari 2026.

Dari jumlah itu, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun.

Dari sisi aktivitas usaha, total yang terealisasi mencapai 105.078 proyek dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 418.138 orang.

Hasil capaian tersebut sebagai buah dari konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menciptakan iklim investasi yang aman, mudah, dan kompetitif. Sebagaimana yang kerap disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam berbagai kesempatan.

“Kami berkomitmen menjadi manager marketing investasi, dengan menjamin kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berusaha. Investor harus merasa nyaman menanamkan modalnya di Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Menurut Luthfi, Pemprov Jateng akan terus menjadi mitra strategis bagi investor agar pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif dan berkelanjutan.

Dibandingkan pada 2024, realisasi investasi Jawa Tengah melonjak signifikan. Sebagai catatan, pada 2024 investasi yang berhasil didapatkan Rp 68,67 triliun. Pada 2025 meningkat menjadi Rp 88,50 triliun atau bertambah Rp 19,83 triliun (28,88 persen).

Pada tahun 2025 nilai realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun, tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

