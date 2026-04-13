Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Nilai Omongan Saiful Mujani dari 2 Perspektif, Boni Singgung Pra-Kondisi Revolusi

Senin, 13 April 2026 – 08:42 WIB
Nilai Omongan Saiful Mujani dari 2 Perspektif, Boni Singgung Pra-Kondisi Revolusi - JPNN.COM
Analis politik senior Boni Hargens (kiri) dalam acara launching dan bedah buku "Ilmu Politik dari Zaman Klasik hingga Era Digital" di Jakarta, Sabtu (11/4/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Analis politik Boni Hargens mengatakan perdebatan atas pernyataan Saiful Mujani yang diduga merupakan tindakan makar, harus dilandasi dengan pemikiran kuat tentang ilmu politik.

Pernyataan Saiful yang tayang di kanal YouTube baru-baru ini, mengenai ajakan menjatuhkan Presiden telah banyak dilaporkan ke polisi.

"Soal apakah pembicaraan Pak Saiful Mujani masuk kategori makar atau tidak dan lain sebagainya, itu memang perdebatan yang harus dilandasi pemikiran kuat tentang politik," kata Boni dalam acara launching dan bedah buku di Jakarta, Sabtu, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Minggu (12/4/2026).

Baca Juga:

Menurut Boni, bila ditinjau dari ilmu politik, pernyataan Saiful bisa ditelaah dari perspektif yang berbeda, yakni sudut pandang negara negara dan perspektif masyarakat sipil.

Dari perspektif negara, Boni menjelaskan pernyataan Saiful merupakan pra-kondisi menuju revolusi karena sudah ada ide dan upaya penggalangan.

Sementara dalam perspektif masyarakat sipil, lanjut dia, pernyataan tersebut merupakan kebebasan berpendapat dan suatu bentuk kekecewaan serius terhadap partai-partai politik yang tidak menghadirkan oposisi politik di tengah kekuasaan demokratis.

Baca Juga:

"Artinya, pernyataan Pak Saiful dari perspektif masyarakat sipil merupakan sebuah teguran keras dan tamparan bagi partai politik untuk menghadirkan peran oposisi dalam berdemokrasi," tuturnya.

Walakin, Boni berpendapat cara pandang negara terhadap pernyataan Saiful tidak salah juga karena memang berpotensi mengganggu kepentingan umum dengan adanya pra-kondisi menuju revolusi.

Analis politik Boni Hargens merespons pernyataan Saiful Mujani yang diduga merupakan tindakan makar. Dia melihat dari dua perspektif.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Saiful Mujani   Boni Hargens  menjatuhkan Presiden  revolusi  Politik  makar  Polda Metro Jaya 
BERITA SAIFUL MUJANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp