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JPNN.com - Daerah

Nilai Transaksi di Jakarta Fair Tembus Rp 8,2 Triliun dengan 6,1 Juta Pengunjung

Senin, 13 Juli 2026 – 07:17 WIB
Nilai Transaksi di Jakarta Fair Tembus Rp 8,2 Triliun dengan 6,1 Juta Pengunjung - JPNN.COM
Kemeriahaan hari terakhir gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2025, pada Minggu (13/7). Foto: dokumentasi Humas JFK

jpnn.com, JAKARTA - Pameran multiproduk Jakarta Fair Kemayoran (JFK) membukukan nilai transaksi sebesar Rp 8,2 triliun dan total 6,1 juta pengunjung.

Adapun Jakarta Fair berlangsung pada 11 Juni-12 Juli 2026. Pameran akbar itu diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai peringatan HUT Ibu Kota ke–499.

"Antusiasme masyarakat Jakarta dan bahkan dari luar Jakarta sangat tinggi. Terlihat pada penyelenggaraan tahun ini, Jakarta Fair dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Transaksi menembus lebih dari Rp 8 triliun," kata Wakil Gubernur DKI Rano Karno dalam penutupan acara Jakarta Fair Kemayoran, Minggu (12/7).

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Rano menyebut capaian tersebut mencerminkan optimisme ekonomi Jakarta yang tetap terjaga.

Pada triwulan pertama tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen dengan kontribusi 16,67 persen terhadap perekonomian nasional.

Oleh karena itu, Rano berharap kegiatan ini mampu mendorong sektor perekonomian Jakarta yang digerakkan oleh pemerintah, industri kreatif maupun UMKM.

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Dia juga berharap kegiatan ini mampu menjadi momentum Jakarta dalam menyambut usia lima abad dan bertumbuh menjadi kota global.

"Mari jadikan momentum ini sebagai salah satu kado terbaik untuk menyambut 500 tahun kota Jakarta, sekaligus mendukung pertumbuhan Jakarta sebagai kota global," katanya.

Pameran multiproduk Jakarta Fair Kemayoran (JFK) membukukan nilai transaksi sebesar Rp 8,2 triliun dan total 6,1 juta pengunjung.

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TAGS   tenaga kerja  Jakarta Fair  Ekonomi  UMKM 
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