Nilai Tukar Dolar Australia Terhadap Rupiah Tembus Rp11.600, Apa Penyebabnya?

Selasa, 27 Januari 2026 – 01:32 WIB
Nilai tukar dolar Australia terhadap rupiah dalam beberapa hari ini terus menguat, membuat beberapa warga Indonesia yang tinggal di Australia merasa sangat terbantu saat mereka mengirim uang ke Indonesia.

Jumlah uang yang diterima di Indonesia bisa menjadi lebih besar dari biasanya, seperti yang dikatakan pasangan Kemal Adinugroho dan Lina Firstama yang tinggal di Melbourne.

Mengikuti kurs tengah Bloomberg, AU$1 bernilai Rp11.608 pada hari Minggu kemarin.

Lina mengaku mengirim uang dalam bentuk dolar Australia ke Indonesia untuk membantu pengeluaran kebutuhan ibunya sehari-hari.

Dengan menguatnya nilai tukar dolar Australia, Lina mengatakan saat ini barang-barang di Indonesia terasa menjadi lebih murah.

"Untuk groceries, atau online shopping, di Indonesia sekarang terasa lebih murah dengan penguatan dolar Australia," ujar Lina.

Tapi mereka juga merasakan "tidak enaknya" dari penguatan nilai tukar Australia, karena Kemal saat ini sedang terlibat dalam urusan jual beli, yang pembayarannya dalam bentuk rupiah.

"Jika hasil penjualannya dalam rupiah kemudian ditukarkan ke dolar Australia, nilainya menjadi lebih sedikit," kata Kemal.

Kamu yang tinggal di Australia belakangan ini mungkin melihat nilai tukar dolar Australia ke rupiah yang terus menguat

Sumber ABC Indonesia

Dolar Australia  Nilai Tukar  rupiah  ABC online 
