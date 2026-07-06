Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Melemah, IHSG Menguat

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar rupiah hari ini Senin 6 Juli 2026 pagi bergerak melemah.

Kurs rupiah bergerak melemah 29 poin atau 0,16 persen menjadi Rp17.992 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.963 per dolar AS.

IHGS Dibuka Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 17,50 poin atau 0,30 persen ke posisi 5.893,28.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,30 poin atau 0,22 persen ke posisi 583,08. (antara/jpnn)