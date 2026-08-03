Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Mengendur, IHSG Sebaliknya

jpnn.com - JAKARTA – Berikut informasi terbaru atau update kurs atau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pagi hari ini, Senin 3 Agustus 2026.

Pada Senin pagi nilai tukar rupiah bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp18.031 per dolar AS.

Adapun, nilai tukar rupiah pada penutupan sebelumnya di level Rp18.022 per dolar AS.

IHSG Menguat

Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 36,49 poin atau 0,59 persen ke posisi 6.272,62.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,05 poin atau 0,97 persen ke posisi 627,29. (antara/jpnn)