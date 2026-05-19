Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Nilai Tukar Rupiah Melemah, BYD Masih Tahan Harga Mobil

Selasa, 19 Mei 2026 – 15:20 WIB
Nilai Tukar Rupiah Melemah, BYD Masih Tahan Harga Mobil - JPNN.COM
BYD Motors Indonesia tidak rencana menaikan harga jual kendaraannya meski nilai tukar rupiah terus melemah. ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com, TANGERANG - BYD Motors Indonesia tidak rencana menaikan harga jual kendaraannya meski nilai tukar rupiah terus melemah.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Hubungan Masyarakat dan Pemerintah PT BYD Motors Indonesia Luther Panjaitan di sela acara peluncuran BYD Mg DM di PIK, Tangerang.

Dia menyampaikan perusahaan sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga:

"Kami telah memikirkan kondisi-kondisi ini melalui comprehensive study dan sampai saat ini kami masih tetap positif dan confident dengan strategi yang kami miliki, baik secara produk, harga, juga promosi-promosi yang kami akan lakukan," katanya.

Namun, dia tidak menampik kemungkinan perusahaan akan menaikkan harga kendaraan pada masa mendatang.

"Kalau ditanya potensi mungkin saja, tapi saat ini tidak dalam strategi jangka pendek kami," katanya.

Baca Juga:

BYD sedang membangun fasilitas perakitan kendaraan dengan kapasitas produksi hingga 150.000 unit per tahun di Subang, Jawa Barat.

Pabrik yang proses pembangunannya sudah mencapai tahap final itu ditargetkan bisa beroperasi dalam tahun 2026.

BYD Motors Indonesia tidak rencana menaikan harga jual kendaraannya meski nilai tukar rupiah terus melemah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BYD  nilai rupiah  Harga mobil  BYD M6 
BERITA BYD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp