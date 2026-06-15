Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Senin, 15 Juni 2026 – 09:55 WIB
Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini mengaut. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Kurs atau nilai tukar rupiah hari ini Senin (15/6) pagi bergerak menguat 82 poin atau 0,46 persen menjadi Rp17.778 per dolar AS.

Pada penutupan sebelumnya nilai tukar rupiah di level Rp17.860 per dolar AS.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) dalam memperluas penggunaan mata uang lokal pada transaksi internasional guna memperkuat posisi rupiah dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Baca Juga:

Menurut Dasco, upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng.

"Kesepakatan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi penggunaan rupiah dan renminbi dalam transaksi antara Indonesia, China Daratan, dan Hong Kong sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS," kata Dasco dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani dalam Pertemuan Tingkat Tinggi pada Kamis (11/6) di Shanghai, Tiongkok.

Baca Juga:

Selain itu, penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) juga diperluas hingga mencakup Hong Kong.

Dalam penandatanganan tersebut, Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue turut menandatangani kesepakatan.

Kurs atau nilai tukar rupiah hari ini bergerak menguat, dibandingkan pada penutupan sebelumnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   nilai tukar rupiah  Kurs  Bank Indonesia  Sufmi Dasco Ahmad 
BERITA NILAI TUKAR RUPIAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp