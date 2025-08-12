Nintendo Merilis Aplikasi Selular Gratis untuk Anak-Anak Hello Mario!

Selasa, 12 Agustus 2025 – 11:06 WIB

jpnn.com, JEPANG - Nintendo meluncurkan aplikasi seluler gratis untuk anak; Hello Mario! di iOS, Android, dan Switch.

Aplikasi tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan koleksi baru produk bertema Mario, yang dirancang untuk anak-anak dan balita pada akhir Agustus 2025 di Jepang.

Hello, Mario! mengingatkan pada layar judul Super Mario 64 yang memamerkan kemampuan N64 dengan versi 3D interaktif kepala Mario.

Aplikasi baru itu memungkinkan anak-anak mencolek, menarik, dan melempar wajah Mario di layar sementara karakter tersebut bereaksi dengan berbagai cara.

Hello, Mario! mungkin tidak terlalu menarik bagi orang dewasa, tetapi ada beberapa item dalam koleksi My Mario terbaru dari Nintendo yang mungkin sulit ditolak oleh orang tua.

Koleksi My Mario mencakup mainan mewah, peralatan makan yang aman untuk balita, mainan untuk mendukung pertumbuhan gigi, pakaian, dan buku papan interaktif yang juga menampilkan wajah Mario.

Selain itu ada sepasang set balok bangunan kayu.

Satu set seharga 2.980 yen atau sekitar Rp325 ribu terdiri atas tiga bagian yang menampilkan Mario, jamur, dan balok pertanyaan.