Nintendo Merilis Hello, Mario!, Sudah Tersedia di Android & iOS, Gratis

Senin, 11 Agustus 2025 – 10:01 WIB
Nintendo mengumukan menghadirkan aplikasi gim gratis bernama Hello, Mario!.

jpnn.com, JEPANG - Kabar gembira dari dunia game. Nintendo mengumukan menghadirkan aplikasi bernama Hello, Mario!.

Aplikasi itu sudah tersedia dan bisa diunduh secara gratis di iOS, Android, dan Switch.

The Verge pada Jumat (8/8), melaporkan aplikasi tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan koleksi baru produk bertema Mario yang dirancang untuk anak-anak dan balita pada akhir Agustus 2025 di Jepang.

Hello, Mario! mengingatkan pada layar judul Super Mario 64 yang memamerkan kemampuan N64 dengan versi 3D interaktif kepala Mario.

Aplikasi baru itu memungkinkan anak-anak mencolek, menarik, dan melempar wajah Mario di layar sementara karakter tersebut bereaksi dengan berbagai cara.

Hello, Mario! mungkin tidak terlalu menarik bagi orang dewasa, tetapi ada beberapa item dalam koleksi My Mario terbaru dari Nintendo yang mungkin sulit ditolak oleh orang tua.

Koleksi My Mario mencakup mainan mewah, peralatan makan yang aman untuk balita, mainan untuk mendukung pertumbuhan gigi, pakaian, dan buku papan interaktif yang juga menampilkan wajah Mario.

Selain itu ada sepasang set balok bangunan kayu.

Nintendo mengumukan menghadirkan aplikasi gim gratis bernama Hello, Mario!. Simak selengkapnya di sini.

