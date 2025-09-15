Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Nintendo Switch 2 Akan Kedatangan Permainan Pokemon Pokopia

Senin, 15 September 2025 – 07:26 WIB
Nintendo Switch 2 Akan Kedatangan Permainan Pokemon Pokopia - JPNN.COM
Permainan simulasi kehidupan pertama Pokemon, yaitu Pokemon Pokopia. Foto: pokemon

jpnn.com - Nintendo Switch 2 segera kedatangan permainan simulasi kehidupan pertama Pokemon, yaitu Pokemon Pokopia pada tahun depan.

Tujuan permainan ini ialah membentuk lanskap kosong menjadi rumah yang cocok untuk beberapa Pokemon.

Dimulai dari menaklukkan alam liar, menanam tanaman, hingga menggunakan berbagai gerakan klasik Pokemon untuk mewujudkannya.

Baca Juga:

Bermain sebagai Pokemon Ditto yang telah berubah bentuk menjadi manusia, pemain dapat mengumpulkan kayu, batu, dan bahan kerajinan lainnya untuk menciptakan rumah yang nyaman.

Ditto dapat mempelajari gerakan dari Pokemon lain dan menggunakan gerakan tersebut untuk membantu membangun “surga” Pokemon sendiri.

Misalnya, Ditto dapat menggunakan Leafage Bulbasaur untuk menambahkan tanaman hijau ke lanskap atau Water Gun Squirtle untuk menyiram tanaman.

Baca Juga:

Dengan menciptakan lingkungan yang subur dan ramah, lebih banyak Pokemon akan berkunjung.

“Nikmati kehidupan yang tenang saat Anda membuat furnitur, menanam sayuran, dan menciptakan rumah untuk diri sendiri dan Pokemon, lalu beristirahat di tempat tidur setelah semua kerja keras Anda,” tulis pernyataan Pokemon.

Nintendo Switch 2 segera kedatangan permainan simulasi kehidupan pertama Pokemon, yaitu Pokemon Pokopia pada tahun depan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nintendo  NIntendo Switch 2  pokemon  Pokemon Pokopia 
BERITA NINTENDO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp