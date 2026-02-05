Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Nintendo Switch Selangkah Lagi Melampaui Sony PlayStation 2, Asal....

Kamis, 05 Februari 2026 – 06:14 WIB
Nintendo Switch Selangkah Lagi Melampaui Sony PlayStation 2, Asal.... - JPNN.COM
Ilustrasi Nintendo Switch. Foto Nintendo

jpnn.com, JAKARTA - Nintendo Switch generasi pertama kembali menorehkan sejarah. Konsol hybrid yang meluncur pada 2017 itu menjadi perangkat gim terlaris sepanjang masa dalam portofolio Nintendo.

Nintendo Switch mencatat total penjualan 155,37 juta unit hingga 31 Desember 2025.

Capaian itu sekaligus menggeser Nintendo DS yang sebelumnya memegang rekor dengan 154,02 juta unit.

Baca Juga:

Lonjakan penjualan tersebut tak lepas dari momentum liburan akhir tahun.

Meski perhatian pasar mulai beralih ke Nintendo Switch 2, konsol generasi awal masih menunjukkan daya tahan yang mengejutkan.

Pada kuartal III tahun fiskal 2026, Switch generasi pertama masih terjual sekitar 1,36 juta unit, didorong harga yang kini lebih ramah di kantong dan basis pengguna yang sudah sangat besar.

Baca Juga:

Namun, bintang baru Nintendo jelas adalah Switch 2. Konsol generasi terbaru itu membukukan penjualan 7,01 juta unit selama musim liburan, sehingga total penjualannya mencapai 17,37 juta unit sepanjang kuartal III.

Angka tersebut membuat Switch 2 diperkirakan dengan mudah menembus target penjualan 19 juta unit untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2026, jauh di atas target awal 15 juta unit.

Nintendo Switch generasi pertama kembali menorehkan sejarah. Konsol hybrid yang meluncur pada 2017 itu menjadi perangkat gim terlaris secara internal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nintendo Switch  Nintendo  Sony  Sony Playstation 
BERITA NINTENDO SWITCH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp