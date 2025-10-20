Close Banner Apps JPNN.com
Nio ET5 Touring Hadir dalam Jumlah Terbatas, Desain Futuristik Banget

Senin, 20 Oktober 2025 – 00:20 WIB
Pabrikan otomotif Nio meluncurkan ET5 Touring edisi terbatas dengan tema serba hitam. Foto: (ANTARA/Instagram @nioedition)

jpnn.com - Pabrikan otomotif Nio meluncurkan ET5 Touring edisi terbatas dengan tema serba hitam.

Kehadiran mobil tersebut bertepatan dengan perilisan film “Tron: Ares” yang tayang secara global.

Edisi spesial yang terinsiprasi dari film tersebut hanya diproduksi secara terbatas, yaitu 555 unit saja.

Dilaporkan Carnewschina pada Sabtu (18/10) waktu setempat, edisi ini dirancang dengan gaya eksterior dan interior unik.

Mobil tersebut dibanderol dengan harga 316.000 yuan atau sekitar Rp735 juta.

Selain itu, terdapat opsi paket Battery-as-a-Service (BaaS) dengan harga 208.000 yuan atau sekitar Rp 484 juta.

ET5T Tron Limited Edition menampilkan eksterior hitam pekat bertema luar angkasa dengan stiker bertema Tron Limited Edition.

Perlengkapan standarnya meliputi paket tema eksterior ‘Moon’, roof rail, dan velg windspeed lima jari-jari 20 inci (50,8 cm) dengan kaliper rem oranye.

TAGS   Nio ET5 Touring  edisi spesial  futuristik  Film Tron: Ares 

