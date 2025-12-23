Close Banner Apps JPNN.com
Nippon Paint Hadirkan Discover Colours

Kamis, 12 Februari 2026 – 03:06 WIB
Nippon Paint Hadirkan Discover Colours - JPNN.COM
Cat Nippon Paint Indonesia. Foto dok Nippon Paint Indonesia

jpnn.com, BINTARO - Nippon Paint Indonesia berkolaborasi dengan Living Loving menghadirkan Discover Colours, sebuah eksplorasi desain hunian melalui instalasi visual yang menempatkan warna sebagai elemen strategis pembentuk kenyamanan dan kualitas hidup keluarga.

Digelar pada 5-8 Februari 2026 di Kopimanyar, Bintaro, Tangerang Selatan, Discover Colours menghadirkan rangkaian kegiatan berupa Exhibition, Workshop, Talkshow, hingga Community Gathering.

Selama empat hari, acara ini menjadi ruang interaksi berbagai inspirasi bagi arsitek, desainer interior, serta pecinta desain hunian untuk memahami peran warna secara lebih mendalam dan kontekstual.

Mengusung empat tema utama; Bahari, Netral, Tropis, dan Etnik, Nippon Paint menghadirkan palet warna yang berakar pada karakter dan kebudayaan masyarakat Indonesia, sekaligus relevan dengan dinamika serta kebutuhan global yang terus berkembang.

Pendekatan ini menegaskan komitmen Nippon Paint dalam memperkuat identitas lokal melalui warna yang menumbuhkan ketenangan dan kedekatan emosional di dalam ruang, serta selaras menyambut Ramadan sebagai momen refleksi, kebersamaan, dan keseimbangan.

“Bagi kami, warna bukan sekadar tren estetika, melainkan bahasa dan emosi yang membentuk pengalaman di dalam ruang. Melalui Discover Colours, kami menghadirkan warna Netral yang menyeimbangkan, Bahari yang menenangkan, Tropis yang menyegarkan, serta Etnik yang kaya karakter, sebagai refleksi kebutuhan hunian masyarakat Indonesia saat ini," ujar Linda Kam, Senior Marketing Manager Nippon Paint Indonesia.

Linda menjelaskan Discover Colours dirancang sebagai eksplorasi desain hunian yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup keluarga.

"Warna kami hadirkan sebagai elemen strategis yang memiliki kekuatan untuk membentuk karakter ruang dan suasana hati penggunanya. Kami juga menampilkan inspirasi warna dengan permintaan tertinggi sesuai tren pasar saat ini, agar dapat menjadi referensi aplikatif bagi arsitek dan desainer interior dalam merancang hunian masa kini,” tambahnya.

Melalui Discover Colours, Nippon Paint berharap dapat terus menjadi mitra inspiratif dalam menciptakan hunian yang tidak hanya indah secara visual.

TAGS   Nippon Paint  cat Nippon Paint  produk nippon paint  interior rumah  Hunian 
