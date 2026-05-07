Nippon Paint Kantongi Sertifikat dari International Tennis Federation

Kamis, 07 Mei 2026 – 03:07 WIB
Nippon Sportskote, bahan pelapis lapangan olahraga unggulan meraih sertifikat dari International Tennis Federation (ITF) dengan klasifikasi Court Pace Rating 5 (Fast).

jpnn.com, JAKARTA - Nippon Sportskote, bahan pelapis lapangan olahraga unggulan meraih sertifikat dari International Tennis Federation (ITF) dengan klasifikasi Court Pace Rating 5 (Fast).

Pencapaian ini menempatkan Nippon Sportskote sebagai produk dalam negeri berkualitas internasional sejajar dengan standar permukaan lapangan yang digunakan pada turnamen tenis prestisius, termasuk Wimbledon.

Sertifikasi ini menjadi validasi bahwa teknologi pelapis dari Nippon Sportskote telah memenuhi kriteria teknis global dalam hal kecepatan, konsistensi, dan keamanan pantulan bola.

Sertifikasi Court Pace Rating 5 (Fast) menunjukkan bahwa permukaan lapangan memiliki karakteristik kecepatan tinggi.

Mark Liew, General Manager (TU Division) Nippon Paint Indonesia, menjelaskan kualitas permukaan lapangan merupakan investasi jangka panjang bagi performa atlet.

"Melalui Nippon Sportskote, kami berkomitmen menghadirkan teknologi pelapis yang memberikan pengalaman bermain layaknya di stadion kelas dunia. Permukaan yang tepat bukan sekadar soal warna, tapi tentang keamanan, daya cengkeram (grip), dan konsistensi pantulan bola yang mendukung performa maksimal pemain," ujar Mark.

Mark Liew menambahkan pencapaian ini didapat tanpa mengubah komposisi produk.

Formula Nippon Sportskote yang selama ini telah digunakan secara luas di berbagai fasilitas olahraga di Indonesia terbukti secara teknis memang sudah memenuhi standar tinggi ITF.

