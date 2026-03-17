Nirina Zubir Sempat Ragu Terlibat Film Jangan Buang Ibu, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nirina Zubir terlibat dalam film terbaru yang berjudul Jangan Buang Ibu.

Dalam film tersebut, dia memerankan tokoh Ristiana, seorang ibu lanjut usia.

Nirina Zubir mengaku sempat ragu menerima peran itu karena harus menjadi perempuan berusia sekitar 70 tahun.

“Enggak mudah juga untuk menerima karakter ini. Perlu diyakini berkali-kali. Karena memerankan karakter ini tuh ada memori-memori yang bisa kita korek. Tapi kalau memerankan karakter yang belum kita alami, itu kayak ‘Hah, bagaimana ya?’,” kata Nirina Zubir di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Istri Ernest Cokelat itu mengatakan saat pertama kali menerima tawaran film Jangan Buang Ibu, dirinya menganggap proyek itu sebagai pesan atau surat cinta untuk anak-anaknya.

“Waktu Nirina menerima pertama kali tawaran film ini, sebenarnya ini tadinya niatnya adalah surat cintaku buat anak-anakku. Karena punya anak umur 16 tahun dan menjelang 14 tahun. Jadi nanti kalau kamu sudah gede, kamu lihat karya-karya ibu kamu, salah satunya ini kamu tonton buat kamu ingat aku,” kenangnya.

Saat proses syuting, Nirina Zubir ternyata justru merasa film Jangan Buang Ibu menjadi pengingat tentang sosok ibunya sendiri.

“Ternyata pas lagi menjalankan karakter ini kebalik. Jadi ceritanya malah aku diingatkan betapa dulu punya ibu dan apa yang sudah ibuku lakukan untuk menjadi seorang Nirina Zubir sekarang. Jadi ternyata ini surat cinta buat aku sendiri kepada ibuku,” tambahnya.