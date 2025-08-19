Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Nirina Zubir Ungkap Pesan Penting Film Hanya Namamu Dalam Doaku

Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:09 WIB
Aktris Nirina Zubir. Foto: Dok. Sinemaku Pictures/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nirina Zubir membintangi film terbaru yang berjudul Hanya Namamu Dalam Doaku.

Dalam film tersebut, dia kembali dipertemukan dengan Vino G Bastian setelah lebih dari dua dekade.

Nirina Zubir mengatakan film Hanya Namamu Dalam Doaku memberikan pesan penting tentang menjadi manusia yang seutuhnya.

“Kebaikan itu harus diperlihatkan, namun bukan dengan tujuan pencitraan. Tetapi kalau memang melakukan sesuatu hal baik, kita berhak menunjukkannya agar tercipta suasana yang positif," ungkap Nirina Zubir.

Perempuan berusia 45 tahun itu menyebut film Hanya Namamu Dalam Doaku juga memberikan pemaknaan tentang nilai untuk terus menebar kebaikan terhadap orang terdekat, termasuk keluarga.

Menurut Nirina Zubir, film tersebut turut menghadirkan tentang pelajaran baru yang belum pernah diperhatikan sebelumnya.

"Juga sisi edukasi terhadap penyakit langka yang juga menyoroti para caregiver yang merawat dengan sepenuh hati meski lelah fisik dan mental,” tambah Nirina Zubir.

Film drama keluarga Hanya Namamu Dalam Doaku akan segera tayang di bioskop Indonesia.

