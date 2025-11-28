Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Nirwana Villas Malioboro Perkenalkan Hunian Premium di Kota Gudeg

Jumat, 28 November 2025 – 13:25 WIB
Nirwana Villas Malioboro Perkenalkan Hunian Premium di Kota Gudeg - JPNN.COM
Nirwana Villas Malioboro memperkenalkan hunian premium di Kota Gudeg yang lokasinya sangat strategis. Foto dok. Nirwana

jpnn.com, JAKARTA - Pasar properti premium di kota budaya Yogyakarta kini diramaikan dengan kehadiran proyek eksklusif nan unik.

Nirwana Villas Malioboro secara resmi memperkenalkan produk unggulan mereka, yang didesain sebagai Rumah Mewah Yogyakarta berkonsep vila pribadi di lokasi yang sangat strategis.

Proyek ambisius ini dikembangkan oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera, yang dikenal melalui rekam jejak suksesnya dalam proyek properti berskala besar, termasuk Kahuripan Nirwana di Sidoarjo.

Baca Juga:

Keunggulan utama Nirwana Villas Malioboro terletak pada lokasinya yang premium.

Berdiri kokoh di Jalan Mayjen Soetoyo, properti ini tidak hanya sekadar strategis, tetapi secara geografis berada di kawasan yang dijuluki "Golden Triangle" pariwisata Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Kota Gudeg itu. 

"Segitiga emas ini menghubungkan tiga ikon vital, Keraton, Alun-alun Kidul, dan Prawirotaman," kata Sales Manager Nirwana Villas Malioboro, Mochamad Aan Riduwan dalam keterangan resminya, Jumat (28/11).

Baca Juga:

Lokasi premium ini menjamin traffic wisatawan dan demand akomodasi sewa yang sangat tinggi dan stabil sepanjang tahun.

Nirwana Villas Malioboro hadir dengan total 19 unit eksklusif yang terbagi dalam dua tipe premium.

Nirwana Villas Malioboro memperkenalkan hunian premium di Kota Gudeg yang lokasinya sangat strategis

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nirwana Villas Malioboro  hunian premium  Yogyakarta  Rumah Mewah 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp