JPNN.com - Otomotif - Mobil

Nissan Frontier Pro Hadir untuk Pasar Global, Harga Mulai Rp 396 Juta

Sabtu, 29 November 2025 – 08:29 WIB
Nissan Frontier Pro Hadir untuk Pasar Global, Harga Mulai Rp 396 Juta
Nissan Frontier Pro untuk pasar global. Foto: zhengzhounissan

jpnn.com - Zhengzhou Nissan meluncurkan seri pikap Frontier Pro untuk pasar global. Harga jualnya mulai 169.900 yuan hingga 249.900 yuan atau sekitar Rp396 juta–Rp583 juta.

Harga rekomendasi untuk Frontier Pro standar berada di kisaran 169.900–196.900 yuan (Rp396 juta–Rp459 juta), sementara Frontier Pro PHEV dipatok 189.900–249.900 yuan (Rp443 juta–Rp583 juta).

Peluncuran menjadi tonggak penting bagi Nissan. Frontier Pro tercatat sebagai produk pertama yang sepenuhnya dirancang, dikembangkan, dan diproduksi di Tiongkok untuk pasar global.

Varian

Seri Frontier Pro hadir dengan dua pendekatan desain. Model bermesin bensin mempertahankan bahasa desain V-Motion khas Nissan, memberi tampilan yang familiar namun tetap segar.

Sementara itu, varian plug-in hybrid (PHEV) tampil lebih modern dengan nuansa elektrifikasi yang kuat, mengikuti arah tren EV saat ini.

Powertrain

Frontier Pro hadir dengan opsi mesin 2.0T bensin bertenaga 258 hp dan torsi 400 Nm, serta mesin 2.3T diesel 190 hp dengan torsi 500 Nm. Keduanya dipasangkan transmisi otomatis 8-percepatan.

Nissan  Nissan Frontier Pro  Zhengzhou Nissan  Pikap kabin ganda 
