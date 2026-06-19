Nissan Kicks Terbaru Dipersenjatai e-POWER Generasi Ketiga dan e-4ORCE

Jumat, 19 Juni 2026 – 06:59 WIB

jpnn.com - Nissan memperkenalkan generasi terbaru Kicks di Jepang dengan membawa sejumlah pembaruan penting, terutama pada teknologi elektrifikasinya.

SUV kompak itu kini dibekali sistem e-POWER generasi ketiga yang diklaim lebih efisien, senyap, dan bertenaga.

Peluncuran Kicks terbaru menjadi bagian dari strategi Nissan memperluas adopsi kendaraan elektrifikasi di pasar domestik.

Penjualannya mulai berlangsung sejak 18 Juni 2026.

Salah satu sorotan utama hadir lewat sistem e-POWER 5-in-1 yang baru dikembangkan.

Teknologi tersebut menggabungkan motor listrik, generator, inverter, reduktor, dan penambah daya dalam satu unit yang lebih ringkas serta ringan.

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Sistem dipadukan dengan mesin bensin 1.400 cc HR14DDe, yang berfungsi sebagai pembangkit listrik untuk motor penggerak.

Kombinasi tersebut diklaim mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar, sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih halus dan minim suara.