JPNN.com - Otomotif - Mobil

Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV

Minggu, 07 Desember 2025 – 10:09 WIB
Nissan NX8. (ANTARA/Nissan)

jpnn.com, TIONGKOK - Nissan Motors kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan kendaraan elektrifikasi, yakni NX8 di China.

Mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) itu ditawarkan dalam dua pilihan powertrain, listrik murni (BEV) dan plug-in hybrid (PHEV).

Kehadiran mobil tersebut merupakan bagian dari strategi Nissan untuk memperluas jajaran kendaraan energi baru (NEV) di pasar Tiongkok.

CarnewsChina pada Sabtu melaporkan SUV itu hadir dengan desain eksterior yang cukup futuristik.

Dari depan, kendaraan ini sudah menampilkan fasia depan tertutup khas kendaraan energi baru, yang ditonjolkan oleh strip lampu depan LED lebar.

Gagang pintu kendaraan ini memiliki desain yang mengumpat untuk menghadirkan profil yang lebih halus.

Sementara untuk bagian belakangnya dengan bilah lampu belakang yang menyatu, memberikan SUV ini identitas visual yang kohesif.

Model full-electric menggunakan motor tunggal berdaya 215 kW atau 250 kW.

