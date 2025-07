Nissan X-Trail e-Power With e-4ORCE Bukan Sekadar SUV Sporty, Tetapi

jpnn.com, TANGERANG - PT Nissan Motor Distributor Indonesia menghadirkan SUV andalannya, Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Generasi terbaru Nissan X-Trail itu menggabungkan teknologi penggerak listrik canggih (e-Power) dan sistem penggerak empat roda elektrik (AWD) e-4ORCE yang inovatif.

Mobil tersebut bukan sekadar SUV biasa, melainkan kendaraan elektrifikasi berperforma tinggi yang memberikan pengalaman berkendara revolusioner, nyaman, dan stabil di berbagai kondisi jalan.

"Nissan X-Trail e-Power with e-4ORCE bukan hanya sekadar SUV dengan tampilan sporty, tetapi juga kendaraan dengan teknologi penggerak listrik dan AWD yang revolusioner," kata Head of Sales and Product Planning NMDI, Bima Aristantyo.

Dia menambahkan kombinasi mesin bensin dan motor listrik serta sistem penggerak empat roda elektrik yang presisi menjanjikan pengalaman berkendara yang menyenangkan, aman, dan hemat bahan bakar.

Teknologi e-Power pada X-Trail ini memadukan mesin bensin dengan motor listrik.

Mesin bensin bertugas sebagai generator yang mengisi daya baterai, sedangkan motor listrik berfungsi menggerakkan roda secara langsung.

Hasilnya, adalah sensasi berkendara ala mobil listrik yang responsif dan bertenaga, tanpa perlu mengisi daya baterai eksternal.