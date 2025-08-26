Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Nissan X-Trail Nismo Edition Mengaspal, SUV Harian Rasa Balap

Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:11 WIB
Nissan X-Trail Nismo Edition Mengaspal, SUV Harian Rasa Balap - JPNN.COM
Nissan X-Trail Nismo hadir di Jepang. Foto: nissan

jpnn.com - Nissan X-Trail Nismo Edition menjadi pilihan baru bagi pencinta SUV yang pengin tunggangannya memiliki aura sport kental.

X-Trail Nismo Edition mempertahankan teknologi e-Power seri reguler yang menggabungkan mesin bensin 1.500 cc turbo dengan dua motor listrik, serta penggerak semua roda (AWD).

Mobil edisi khusus itu membawa filosofi sebagai mobil jalan raya yang memadukan performa balap dan kenyamanan berkendara sehari-hari.

Baca Juga:

Diracik dari tangan insinyur Nismo, X-Trail diklaim memiliki kemampuan menikung presisi.

Hal itu berkat suspensi besutan Kayaba Swing Valve yang menyeimbangkan kebutuhan untuk meminimalkan gerakan bodi, sekligus memaksimalkan kenyamanan berkendara.

Selain itu, X-Trail Nismo menjanjikan akselerasi menyenangkan dan pengendaraan yang halus.

Baca Juga:

Teknologi kontrol semua roda berpenggerak elektriik e-4ORCE disetel khusus.

Sistem tersebut meningkatkan distribusi penggerak roda belakang dan mengendalikan ban depan untuk belok searah.

Nissan X-Trail Nismo Edition menjadi pilihan baru bagi pencinta SUV yang pengin tunggangannya memiliki aura sport kental.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nissan  Nissan X-Trail Nismo  Nissan Nismo  spesifikasi Nissan X-Trail Nismo 
BERITA NISSAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp