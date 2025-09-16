Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Nissan Z Heritage Edition 2026 Ajak Konsumennya Bernostalgia

Selasa, 16 September 2025 – 09:48 WIB
Nissan Z Heritage Edition tampil menggoda. Foto: Nissan

jpnn.com - Nissan kembali menawarkan sentuhan baru pada sedan sport legendarisnya, Nissan Z Heritage Edition untuk model 2026.

Nissan menyebut Nissan Z Heritage Edition hadir dengan warna baru yang memukau, menggabungkan sentuhan nostalgia dengan performa modern.

Warna spesial itu Midnight Purple yang tergolong ikonik, karena mengadopsi gaya Nissan 300ZX dan GT-R.

Lalu, aksen agresif diwakili stiker bertuliskan “Twin Turbo” berwarna emas di bagian samping mobil.

Tak ketinggalan tambahan emblem “Heritage Edition” yang memperkuat kesan spesial.

Fitur baru eksterior ialah spoiler belakang serat karbon dan emblem Heritage Edition di kaca belakang.

Bergeser ke area interior, akustiknya masih secara garis besar, kecuali ketersediaan pilihan jok kulit dan suede, spidometer digital, dan sistem infotainment 9 inci dengan navigasi GPS.

Lalu, sistem audio besutan Bose, HomeLink, dan pedal aluminium.

