Entertainment - Seleb

Nisya Ahmad Sempat Dioperasi, Raffi Ahmad Memohon Doa

Senin, 15 Desember 2025 – 13:01 WIB
Nisya Ahmad Sempat Dioperasi, Raffi Ahmad Memohon Doa
Raffi Ahmad di SMAN 3 Jakarta, Selasa (19/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com - Selebritas Raffi Ahmad membagikan kabar kurang mengenakkan mengenai adiknya, Nisya Ahmad.

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan kondisi kesehatan sang adik yang baru saja menjalani tindakan medis.

Dalam video yang dibagikan, Raffi Ahmad tampak bersama Nisya. Dia pun meminta doa untuk adiknya yang baru menjalani tindakan medis.

Dia mengungkapkan adiknya baru saja menjalani operasi pengangkatan tumor.

Akan tetapi, proses penyembuhan ternyata belum selesai sepenuhnya.

"Ini mohon doanya juga buat adik aku, Annisa, yang habis dioperasi, dan ternyata harus dicek lagi lebih lanjut karena tumornya belum keambil semua," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di instagram, dikutip Senin (15/12).

"Tetapi mudah-mudahan enggak kenapa-kenapa," sambungnya.

Menanggapi ucapan sang kakak, Nisya Ahmad mengakui dirinya harus kembali berkonsultasi dengan dokter.

Selebritas Raffi Ahmad membagikan kabar kurang mengenakkan mengenai adiknya, Nisya Ahmad.

