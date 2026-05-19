Nizar Julfikar Kembali Dipanggil Ikut TC Timnas Voli Putra Indonesia

Selasa, 19 Mei 2026 – 04:00 WIB

jpnn.com - PBVSI memanggil kembali Nizar Julfikar untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas voli putra Indonesia menghadapi ajang AVC Nations Cup 2026.

Pemain kelahiran 9 Desember 1994 itu kembali masuk dalam daftar yang dipanggil Sergio Veloso bersama Dio Zulfikri dan Jasen Natanael Kilanta.

Penggawa Jakarta Bhayangkara Presisi itu tercatat kali terakhir berseragam Timnas voli putra Indonesia pada SEA Games 2021 silam.

Nizar sejatinya motor serangan tim milik Kepolisian RI tersebut dengan mengantarkan menjadi juara seusai menang dengan skor 3-1 (25-20, 24-26, 25-23, 25-23) atas tim Iran, Foolad Sirjan Iranian.

Dari barisan opposite ada perubahan dengan masuknya Rivan Nurmulki bersama Dawuda Alahimassalam.

Posisi outside hitter diberikan kepercayaan kepada Boy Arnez Arabi, Farhan Halim, Doni Hariono, Fauzan Nibras, serta Agil Angga Anggara.

Baca Juga: Sergio Veloso Bocorkan Pemain yang Siap Dipanggil TC Timnas Voli Putra Indonesia

Middle blocker bakal diisi Hendra Kurniawan, Tedi Oka Syahputra, Raden Gumilar, dan Putra Bagus Hidayatullah.

Adapun untuk libero masuk ke dalam lis Irpan serta Raihan Rizky Attorif.