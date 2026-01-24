No Na Makin Mencolok Lewat Lagu Work

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal perempuan pop global pertama dari Indonesia, No Na, memulai tahun baru dengan merilis single bertitel Work.

Work merupakan sebuah lagu yang mencolok dan berenergi tinggi, menandai evolusi yang kuat dalam suara dan energi No Na.

Dirilis via 88rising, lagu itu hadir bersamaan dengan video musik yang berani, menampilkan koreografi, stamina, dan kepribadian Christy, Esther, Baila, dan Shaz

No Na menghadirkan Work sebagai rilisan pop paling berorientasi pada tarian yang pernah dirilis.

Dalam lagu yang didominasi drum itu, yang didorong oleh irama Indonesia dan ritme terinspirasi gamelan, pukulan perkusi bertabrakan dengan melodi yang mudah diikuti dan momentum yang tidak kenal lelah, mengubah Work menjadi pengalaman fisik di panggung dan lantai dansa.

Lagu Work percaya diri, teratur, dan tidak kenal kompromi dalam kekuatannya, sebuah pernyataan tekad dari No Na yang sepenuhnya menunjukkan kemampuannya.

Secara lirik dan suara, Work mendefinisikan ulang ambisi sebagai ritual dan tekad. Lagu itu tentang hadir, bekerja keras, dan meraih transformasi. Seperti yang diungkapkan oleh No Na, ini adalah energi pemimpin perempuan yang berakar pada komunitas dan keterampilan. Tahun baru, mode baru, tanpa alasan.

Setiap anggota No Na yakni Christy, Esther, Baila, dan Shaz, membawa kehadiran yang unik ke dalam karya ini, menonjolkan chemistry dan ikatan kelompok.