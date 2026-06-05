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JPNN.com - Entertainment - Film

Nobar Film Suamiku Lukaku, Akademi Perempuan NasDem Serukan Stop Kekerasan

Jumat, 05 Juni 2026 – 19:19 WIB
Nobar Film Suamiku Lukaku, Akademi Perempuan NasDem Serukan Stop Kekerasan - JPNN.COM
Akademi Perempuan NasDem menggelar kegiatan nonton bareng film Suamiku Lukaku di Jakarta pada Kamis (4/6). Foto: Dok. Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Akademi Perempuan NasDem menggelar kegiatan nonton bareng film Suamiku Lukaku di Jakarta, pada Kamis (4/6).

Nobar tersebut sebagai bagian dari Kampanye dan Pendidikan Stop Kekerasan terhadap Wanita dan Anak.

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Perempuan dan Anak Amelia Anggraini menyebut film Suamiku Lukaku menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap wanita dan buah hati masih menjadi persoalan nyata.

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"Banyak korban hidup dalam ketakutan, tekanan psikologis, kontrol, ancaman, bahkan kekerasan seksual yang terjadi di ruang-ruang paling privat," ungkap Amelia dalam keterangan resmi, Jumat (5/6).

Menurutnya, kegiatan nobar film Suamiku Lukaku sebagai langkah konsisten mengedukasi publik, menguatkan kesadaran, sekaligus mengajak semua berani melawan kekerasan.

"Perubahan harus dimulai dari tumbuhnya kesadaran masyarakat," jelasnya.

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Amelia pun mengingatkan masyarakat secara tegas mengubah cara pandang yang selama ini keliru dalam melihat fenomena gunung es kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dia menggarisbawahi bahwa persoalan ini harus diselesaikan secara terbuka dan melibatkan hukum demi keadilan.

Akademi Perempuan NasDem gelar nobar 'Suamiku Lukaku', ajak publik berani lawan KDRT dan stop anggap kekerasan sebagai masalah domestik.

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TAGS   Suamiku Lukaku  Amelia Anggraini  NasDem  stop kekerasan 

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