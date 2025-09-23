NOC Minta Kepastian Anggaran dari Menpora Erick Thohir Menjelang SEA Games

jpnn.com, JAKARTA - Tugas berat menanti Menpora Erick Thohir yang kini tengah mempersiapkan kontingen Indonesia berlaga di SEA Games 2025.

Menuju tampil di ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu dibutuhkan dana besar untuk bisa membawa komposisi terbaik.

Sejauh ini Kemenpora hanya tersediri dana sebesar Rp 10 miliar untuk bisa mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025.

Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari berharap Erick Thohir bisa mengambil langkah cepat untuk mengucurkan dana besar agar memberangkatkan banyak atlet serta ofisial ke Thailand.

“Sebelum bicara target, kepastian anggaran harus lebih dulu diputuskan. Kalau hanya Rp10 miliar, tentu effort-nya sangat berat.”

“Kami tidak ingin masyarakat menilai seolah-olah NOC Indonesia tidak bekerja maksimal,” ujar putra dari politikus Oesman Sapta Odang itu.

Menpora Erick sendiri berharap dalam waktu dekat bisa mencari solusi bersama Menteri Keuangan.

Diharapkan dengan adanya dukungan lebih bisa membuat prestasi atlet Indonesia di SEA Games 2025 lebih baik ketimbang sebelumnya.