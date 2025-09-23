Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

NOC Minta Kepastian Anggaran dari Menpora Erick Thohir Menjelang SEA Games

Selasa, 23 September 2025 – 00:30 WIB
NOC Minta Kepastian Anggaran dari Menpora Erick Thohir Menjelang SEA Games - JPNN.COM
Ketum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari bersama Menpora Erick Thohir saat gelar rapat koordinasi di Kantor NOC Indonesia, Jakarta, Senin (22/9). Foto: Dokumentasi NOC Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Tugas berat menanti Menpora Erick Thohir yang kini tengah mempersiapkan kontingen Indonesia berlaga di SEA Games 2025.

Menuju tampil di ajang akbar olahraga antarnegara ASEAN itu dibutuhkan dana besar untuk bisa membawa komposisi terbaik.

Sejauh ini Kemenpora hanya tersediri dana sebesar Rp 10 miliar untuk bisa mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025.

Baca Juga:

Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari berharap Erick Thohir bisa mengambil langkah cepat untuk mengucurkan dana besar agar memberangkatkan banyak atlet serta ofisial ke Thailand.

“Sebelum bicara target, kepastian anggaran harus lebih dulu diputuskan. Kalau hanya Rp10 miliar, tentu effort-nya sangat berat.” 

“Kami tidak ingin masyarakat menilai seolah-olah NOC Indonesia tidak bekerja maksimal,” ujar putra dari politikus Oesman Sapta Odang itu.

Baca Juga:

Menpora Erick sendiri berharap dalam waktu dekat bisa mencari solusi bersama Menteri Keuangan.

Diharapkan dengan adanya dukungan lebih bisa membuat prestasi atlet Indonesia di SEA Games 2025 lebih baik ketimbang sebelumnya.

Menpora Erick Thohir mendapat tugas berat saat tengah mempersiapkan kontingen Indonesia berlaga di SEA Games 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erick Thohir  SEA Games  SEA Games 2025  NOC  Menpora  Raja Sapta Oktohari 
BERITA ERICK THOHIR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp