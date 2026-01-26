Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Noel Beri Kode Partai Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikat K3

Senin, 26 Januari 2026 – 15:22 WIB
Noel Beri Kode Partai Terlibat Kasus Pemerasan Sertifikat K3 - JPNN.COM
Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyapa wartawan saat menunggu sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/1/2026). Dalam persidangan tersebut JPU menghadirkan lima orang saksi diantarnya Staf Direktorat Bina Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 serta Kasubdit Akreditasi Direktorat Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (2021-2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, memberikan petunjuk terkait partai yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dia menyebut petunjuknya adalah partai tersebut memiliki huruf "K" di dalam namanya.

"Sudah, itu dulu clue-nya," ucap pria yang akrab disapa Noel itu di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/1), saat ditanya apakah huruf "K" berada di awal, tengah, atau akhir nama partai.

Selain partai, Noel juga menyebut adanya keterlibatan organisasi masyarakat dalam kasus yang menjeratnya sebagai terdakwa. Ia menjelaskan ormas bersama partai tersebut menerima aliran dana dari pemerasan. "Ormas-nya yang jelas tidak berbasis agama," tuturnya.

Baca Juga:

Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 senilai Rp6,52 miliar dan menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Wamenaker. Pemerasan diduga dilakukan bersama sepuluh terdakwa lainnya.

Secara perinci, pemerasan diduga menguntungkan Noel sebesar Rp70 juta dan para terdakwa lain dengan jumlah bervariasi hingga miliaran rupiah. Sementara, gratifikasi yang diduga diterima Noel berupa uang senilai Rp3,36 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

Atas perbuatannya, mantan pejabat tersebut terancam pidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Mantan Wamenaker Noel sebut partai berhuruf "K" dan ormas non-agama terlibat aliran dana kasus pemerasan sertifikat K3 senilai Rp6,52 miliar.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   KPK  Kasus Korupsi  Kasus  noel 
BERITA KPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp