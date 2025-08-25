Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Noel Cuma Bilang Begini ke Bobby, Langsung Dibelikan Ducati

Senin, 25 Agustus 2025 – 02:02 WIB
Noel Cuma Bilang Begini ke Bobby, Langsung Dibelikan Ducati - JPNN.COM
Tersangka Immanuel Ebenezer alias Noel Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Cerita soal mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer a.k.a Noel meminta sepeda motor kepada bawahannya diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua KPK Setyo Budiyanto, Noel saat menjabat wamenaker mendapat sebuah motor setelah bertanya kepada Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Bobby juga merupakan satu dari sebelas tersangka dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menjerat Noel.

Baca Juga:

"Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM:'saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya (IEG), cocoknya motor apa?" begitu Setyo Budiyanto menirukan ucapan Noel, saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (23/8).

Perbincangan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker tersebut.

Kalimat Noel itu kemudian ditindaklanjuti Bobby dengan membelikan eks ketua Jokowi Mania (Joman) itu sepeda motor Ducati.

Baca Juga:

"Kemudian IBM membelikan, dan kirim ke rumahnya IEG, satu Ducati," ungkap Setyo.

Pensiunan jenderal polisi bintang tiga itu menjelaskan pembelian satu motor Ducati tersebut dilakukan secara off the road atau tanpa surat-surat.

KPK mengungkap cerita Immanuel Ebenezer dibelikan motor Ducati oleh pejabat Kemenaker Irvian Bobby Mahendro, padahal Noel cuma bilang begini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   noel  Immanuel Ebenezer  Wamenaker  Ducati  KPK  Setyo Budiyanto  pemerasan  Irvian Bobby Mahendro  Motor ducati 
BERITA NOEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp