Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Noel Diperiksa KPK soal Tiga Mobil yang Hilang dari Rumah Dinas

Jumat, 12 September 2025 – 04:00 WIB
Noel Diperiksa KPK soal Tiga Mobil yang Hilang dari Rumah Dinas - JPNN.COM
Tersangka Immanuel Ebenezer alias Noel Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK kembali memeriksa Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel pada Kamis (11/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terkait tiga unit kendaraan roda empat atau mobil yang hilang dari rumah dinas yang dipakainya saat menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

“Pada pemeriksaan hari ini (Kamis 11/9), salah satunya adalah mengenai penyitaan kendaraan-kendaraan tersebut,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Selain itu, Budi mengatakan Immanuel Ebenezer diperiksa KPK mengenai substansi perkara dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, KPK pada 26 Agustus 2025 mengungkapkan tiga mobil hilang dari rumah dinas Immanuel Ebenezer, yakni satu Toyota Land Cruiser, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC.

KPK pada 2 September 2025, mengumumkan satu Toyota Land Cruiser telah dikembalikan oleh pihak terkait.

Baca Juga:

Pada tanggal yang sama, Ebenezer mengaku anak-anaknya yang memindahkan tiga mobil tersebut karena ketakutan.

Sementara pada 9 September 2025, satu Mercedes-Benz, dan satu BAIC telah dikembalikan ke Gedung Merah Putih KPK.

KPK memeriksa Immanuel Ebenezer alias Noel soal tiga mobil yang hilang dari rumah dinas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   noel  Immanuel Ebenezer  KPK  korupsi  Immanuel Ebenezer Gerungan 
BERITA NOEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp