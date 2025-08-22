Noel Kena OTT KPK, Mahfud MD Sebut Nama Prabowo

jpnn.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengomentari langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Noel -sapaan Immanuel Ebenezer yang juga pentolan Jokowi Mania (JoMan) itu ditangkap KPK atas dugaan pemerasan terkait sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).





Nah, Mahfud MD memberikan penilaian positif terhadap kinerja lembaga antirasuah yang menangkap Noel.

"Noel Ebenezer di-OTT. Dalam beberapa bulan terakhir KPK sudah mulai bisa terlepas dari belenggu politik tertentu dan menunjukkan taringnya. Kita apresiasi, maju terus pantang mundur KPK," kata Mahfud melalui akunnya di X, Kamis (21/8/2025).

Selain itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai Presiden Prabowo Subianto juga konsisten terkait isu pemberantasan korupsi.

"Presiden Prabowo juga konsisten, tak melindungi Pejabat meskipun dia anggota partainya. Lanjutkan Pak Presiden, buka pintu dan dorong KPK untuk memburu pejabat korup agar kembali disegani," tuturnya.

Menurut Mahfud, KPK juga perlu mengkonstruksi kasus yang banyak dilakukan oleh para pejabat negara.