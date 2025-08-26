Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli Langsung Bersih-Bersih

Selasa, 26 Agustus 2025 – 09:11 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Foto: Dokumentasi Humas Kemnaker

jpnn.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli langsung bersih-bersih dengan melakukan reformasi layanan dan memperkuat integritas lembaga.

Tindakan itu ditempuh Yassierli merespons penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) dan delapan pegawai lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Immanuel Ebenezer a.k.a Noel sendiri sudah diberhentikan Presiden Prabowo Subianto begitu KPK mengumumkan status tersangka pendiri organ sukarelawan Jokowi Mania (Joman) itu.

Yassierli dalam keterangan resminya mengatakan telah memanggil satu per satu seluruh pimpinan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan telah dijalankan.

"Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat,” ujar Menaker Yassierli di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dia pun ingin memastikan penandatanganan pakta integritas di jajaran Kemnaker, termasuk kepada hampir seribu PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya harus dipastikan implementasinya.

Kerja sama aktif dengan KPK pun ditegaskan, seiring proses pendalaman data dan fakta oleh lembaga antirasuah tersebut.

Untuk menggali dan mengokohkan komitmen integritas, profesionalisme, dan peningkatan pelayanan, Menaker juga telah mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3.

