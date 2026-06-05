Noel Pernah Ingatkan Prabowo soal Ancaman Reformasi Jilid 2

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel melontarkan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait potensi meningkatnya eskalasi politik dalam beberapa bulan ke depan.

Menurut Noel, saat ini telah terbangun konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang disebutnya siap bergerak apabila muncul pemicu tertentu.

Pernyataan itu disampaikan Noel seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

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Noel mengaku melihat adanya penggalangan kekuatan yang melibatkan mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil.

"Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar. Ada eskalasi politik yang ujungnya menggulingkan pemerintahan Prabowo. Konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang," kata Noel.

Dia menyebut konsolidasi tersebut mencakup kalangan mahasiswa, buruh, serta berbagai organisasi masyarakat sipil.

Menurut Noel, situasi itu berpotensi berkembang menjadi gerakan besar apabila pemerintah tidak mampu membaca dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Bahkan, dia menyinggung kemungkinan munculnya gelombang protes yang menyerupai peristiwa Reformasi 1998.