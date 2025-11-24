NOERA by Reisha Rayakan Sweet Seveniversary

jpnn.com, JAKARTA - Noera by Reisha, brand kecantikan dan wellness yang tujuh tahun terakhir tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru industri beauty lokal merayakan hari jadinya yang ke-7 melalui perhelatan bertajuk “Sweet Seveniversary”.

Acara besar ini digelar di H Club, SCBD, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh lebih dari 600 kreator, mitra, dan komunitas Beestie Noera, menjadikannya salah satu perayaan brand beauty terbesar tahun ini.

Acara ini tidak hanya dirancang sebagai pesta anniversary, tetapi sebagai bentuk penghargaan Noera terhadap komunitas yang selama ini menjadi bagian integral dari pertumbuhan brand.

Perayaan berlangsung meriah dengan penampilan dari Roni Parulian, Yovie & Nuno, dan DJ Winky Wirawan, serta berbagai pengalaman interaktif seperti product arcade, photo & content booth, hingga brand awarding untuk para kreator dan affiliate terbaik sepanjang tahun.

Sejak didirikan oleh Reisha Novandita dan FX Bryan, Noera berkembang dari satu produk rumahan menjadi brand nasional dengan rangkaian bodycare, skincare, dan beauty supplement yang dikenal luas.

Di tengah kompetisi industri kecantikan yang kian padat, Noera membedakan diri melalui satu prinsip yang tidak pernah berubah: kepercayaan dibangun dari produk yang aman, terukur, dan transparan.

Seluruh produk Noera telah terdaftar di BPOM, dirancang melalui kurasi bahan aktif yang seimbang, dan teruji laboratorium untuk memastikan akurasi kandungan.

Pendekatan ini membentuk fondasi Noera sebagai brand yang tidak melakukan overclaim, melainkan mengedepankan bukti ilmiah dan hasil nyata.