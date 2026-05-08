Nofalia Heikal Safar Gandeng BPOM untuk Pastikan Kualitas Makanan dari Dapur MBG

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) Nofalia Heikal Safar bersama sang suami Heikal Safar, Ketua Dewan Pembina Garuda menyambut antusias dukungan dari sejumlah komedian Indonesia.

Para komedian itu di antaranya Bang Opie Kumis, Bang Azis Gagap, Bang Madid, Bang Mastur, Bang Yadi Sembako, Bang Caisar YKS, dan Bang Udin Ojol.

Menurut Nofalia, Garuda juga mendapat dukungan dari Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Agama RI Nazaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Staf Presiden Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Badan Komunikasi Presiden Muhammad Qodari, Kepala BPJPH Haikal Hassan. Dukungan itu diberikan saat konsolidasi di kediamannya di Jakarta, Jumat (8/5).

Nofalia mengatakan tujuan dari kegiatan konsolidasi tersebut adalah untuk pengembangan usaha Gerakan Dapur Indonesia di seluruh Indonesia.

Pengembangan tersebut melibatkan seluruh pemilik dapur MBG, perhotelan, restoran, rumah makan hingga rumah tangga.

"Kami berkomitmen bersama- sama seluruh pemilik dapur MBG untuk menyukseskan program ini agar menjadi ladang usaha masak memasak yang berkualitas dan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat Indonesia, " ujar Nofalia.

Dia mengatakan poin penting yang diusung Gerakan Dapur Indonesia adalah memastikan seluruh pemilik dapur yang tergabung di dalamnya sepenuhnya mendukung dan menyukseskan program pemerintah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Program ini bertujuan untuk mengatasi stunting, meningkatkan prestasi belajar, menggerakkan ekonomi lokal, dan memberdayakan UMKM," sambungnya.