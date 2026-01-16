Close Banner Apps JPNN.com
Nomor Punggung Fajar di Persija & Pesan Agak Berat buat Jakmania

Jumat, 16 Januari 2026 – 07:55 WIB
Fajar Fathurrahman. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA - Fajar Fathurrahman berlabuh di Persija Jakarta dengan kontrak kerja tiga setengah musim ke depan.

Bek kanan level timnas itu pun memberi pandangannya soal peta persaingan Super League di putaran kedua.

"Banyak tim yang sangat kuat, apalagi di putaran kedua mereka merekrut pemain-pemain yang berkualitas," katanya.

"Saya hanya bisa fokus pada tim, dan insyaallah kami diberikan kemudahan untuk meraih juara," katanya.

Fajar pun menyadari timnya saat ini memiliki Jakmani -pendukung fanatik dan militan.

"Kalau memberi janji, mungkin agak berat ya. Namun, yang pasti, saya akan berjuang untuk membantu Persija di setiap pertandingan, mati-matian untuk Persija," kata pemain berusia 23 tahun kelahiran Manokwari ini.

Nomor punggung di Persija?

"Ada banyak pilihan nomor punggung sebenarnya, tetapi sudah banyak pemain juga yang memakai. Akhirnya ada pilihan nomor 4 untuk saya pakai," ujarnya.

Bek kanan level timnas, Fajar Fathurrahman, juga bicara soal persaingan putaran kedua Super League.

TAGS   Persija  Fajar Fathurrahman  Super League  Jakmania 
