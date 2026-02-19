Nongkrong Festival Menarik Warga Lokal Hingga Turis untuk Kenal Indonesia
Ribuan orang memadati Federation Square di jantung kota Melbourne, pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Di sana berlangsung "Pasar Senja", yang merupakan bagian dari Nongkrong Festival.
Matahari yang terik tidak menghentikan langkah para pengunjung mengantre makanan, atau duduk di atas karpet sambil menikmati penampilan tarian tradisional dan musik Indonesia.
Pihak penyelenggara mengatakan tema "Pasar Senja" digarap dengan konsep tanda waktu "senja" yang dianggap romantis, karena hadir tepat di Hari Kasih Sayang.
Selain gerobak makanan, pengunjung dihibur penampilan Gamelan DanAnda bersama Sanggar Lestari, tarian Suara Dance, dan musisi seperti Candra Darusman, Ali, Komang, Matahara, dan lainnya.
Acara tersebut berlangsung sampai pukul 10 malam.
Campuran acara Indonesia dan Australia
Ini adalah kedua kalinya Sylvie Komala, warga Indonesia yang sudah tujuh tahun di Melbourne, pergi ke acara Nongkrong.
Sylvie mengatakan Nongkrong berbeda dengan acara-acara Indonesia yang pernah ia kunjungi di Melbourne.
Warga Indonesia datang dan meramaikan acara Pasar Senja yang merupakan bagian dari Nongkrong Festival
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Rakor Satgas Pemulihan Pasca-bencana, DPR dan Pemerintah Sepakati 13 Kesimpulan
-
Prabowo Hadiri KTT Board of Peace, Idrus Marham: Perkuat Diplomasi Indonesia Bebas Aktif
-
Awal Ramadan 2026 Dimulai pada Kamis 19 Februari
-
Perayaan Lunar New Year 2026 di SCBD, Menpar: Dorong Perputaran Ekonomi
-
Tahun Baru Imlek, Hotel Borobudur Jakarta Gelar Eye Dotting Ceremony
- ABC Indonesia
Perhatian Tertuju kepada Prabowo Menjelang Pertemuan Pertama Board of PeaceKamis, 19 Februari 2026 – 03:39 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Warga Australia yang Memiliki Hubungan Dengan ISIS Dipaksa Kembali ke SuriahSelasa, 17 Februari 2026 – 23:09 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Pemimpin Oposisi Baru Australia Dilaporkan Menyusun Kebijakan Imigrasi 'Kontroversial'Senin, 16 Februari 2026 – 23:38 WIB
- ABC Indonesia
Pemimpin Komunitas Muslim di Sydney Desak Permintaan Maaf Publik atas 'Perlakuan Kasar' PolisiSabtu, 14 Februari 2026 – 05:25 WIB
- Humaniora
I Wayan Sudirta Resmi Jadi Ketua Umum IKA Program Doktor Hukum UKI 2025-2030, Simak Pidatonya, Pakai Frasa Berdampak NyataKamis, 19 Februari 2026 – 18:45 WIB
- Internasional
Pasukan Amerika Serikat Bersiaga untuk Serang Iran, Trump Minta PertimbanganKamis, 19 Februari 2026 – 20:45 WIB
- Humaniora
PPPK Gugat UU ASN ke MK, Soroti Masalah Kontrak Kerja hingga Kesetaraan dengan PNSKamis, 19 Februari 2026 – 22:40 WIB
- Sport
H2H PSIM Yogyakarta vs Bali United: Duel Menir Belanda, Tuan Rumah NgeriKamis, 19 Februari 2026 – 19:37 WIB
- Moto GP
Phillip Island Hilang dari MotoGP 2027, Casey Stoner Bereaksi KerasKamis, 19 Februari 2026 – 19:14 WIB