JPNN.com - Entertainment - Musik

Nonton Konser BLACKPINK, Nagita Slavina dan Rombongan Kompak Pakai Jas Hujan

Minggu, 02 November 2025 – 18:07 WIB
Nagita Slavina, Syahnaz Sadiqah dan Aaliyah Massaid di konser BLACKPINK. Foto: Instagram Aaliyah Massaid

jpnn.com, JAKARTA - Gemerlap panggung konser BLACKPINK bertajuk “DEADLINE” di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, makin bersinar dengan kehadiran sejumlah selebritas ternama Tanah Air, Sabtu malam, Sabtu (1/11).

Deretan selebritas seperti Nagita Slavina, Aaliyah Massaid, Syahnaz Sadiqah, Beby Tsabina, dan Nissa Sadiqah terlihat kompak hadir di SUGBK.

Kendati diguyur hujan deras, tak menyurutkan antuasiasme para selebritas Tanah Air untuk menonton girl group asal Korea tersebut.

Nagita Slavina, dengan gaya khasnya, masih terlihat modis mengenakan jas hujan berwarna pink.

Sementara itu, Aaliyah Massaid pun tak kalah sigap, sudah bersiap dengan jas hujan berwarna biru cerah saat tiba di SUGBK.

Tak banyak bicara, Nagita dan rombongannya hanya tersenyum singkat dan segera bergegas menuju dalam Stadion.

Di sisi lain, Aaliyah mengaku antusias bertemu dengan grup yang digawangi Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo tersebut.

"Suka semuanya (seluruh anggota Blackpink, red), " kata Aaliyah.

