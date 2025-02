Tonton Konser The Corrs, Sherina Munaf Tersorot Asik Nyanyi Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Sherina Munaf sedang menjalani sidang perceraian dengan suaminya, Baskara Mahendra di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Namun, hingga kini Sherina masih bungkam perihal permasalahan rumah tangganya itu.

Di tengah persoalan tersebut, pemain film Petualangan Sherina itu terlihat menyaksikan konser The Corrs di Jakarta.

Adapun konser bertajuk The Corrs from Jakarta with Love itu digelar di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Sabtu (8/2) malam.

Sejumlah lagu hits band pop legendaris asal Irlandia itu dinyanyikan pada konser malam ini, termasuk What Can I Do.

Ketika sang vokalis, Andrea, sedang menyanyikan lagu yang rilis pada 1997 itu, kamera kemudian menyorot ke arah para penonton.

Di saat itulah terlihat Sherina Munaf di antara para penonton lainnya.

Perempuan 34 tahun itu terlihat mengabadikan momen The Corrs menyanyikan lagu What Can I Do.