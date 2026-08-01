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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Nonton Laga Aston Villa vs Indonesia All Star Sekarang, Cek Link Live Streaming di Sini

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 21:00 WIB
Nonton Laga Aston Villa vs Indonesia All Star Sekarang, Cek Link Live Streaming di Sini - JPNN.COM
Ilustrasi pertandingan persahabatan Aston Villa saat menjalani tur pramusim di Jakarta. Foto: Facebook/Aston Villa FC

jpnn.com, JAKARTA - Aston Villa akan melakoni laga persahabatan melawan Indonesia All Star pada tur pramusim 2026.

Laga akbar tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/8) mulai pukul 19.30 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di kanal Youtube RANS Entertainment atau layar kaca ANTV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara gratis: https://www.youtube.com/live/QIPsGBKKy10?si=r7xOJOMP3xApGWFS

Aston Villa berupaya menampilkan permainan terbaik menghadapi tim Indonesia All Star.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery mengungkapkan bahwa akan menampilkan permainan terbaik untuk bisa memberikan hiburan kepada penggemar yang datang.

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“Kami akan menghadapi sekumpulan pemain bintang Indonesia, semoga saja kami bisa menyajikan pertandingan yang menarik buat para suporter,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Menarik ditunggu laga persahabatan Aston Villa melawan tim Indonesia All Star.(fal/jpnn)

Cek di sini streaming gratis pertandingan persahabatan Aston Villa melawan Indonesia All Star pada tur pramusim 2026, Sabtu (1/8)

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TAGS   Aston Villa vs Indonesia All Star  link Live streaming  Indonesia All Star  tur pramusim 2026  Aston Villa 

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