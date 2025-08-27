Norient City Sounds, Menjelajahi Bisik-bisik Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian pameran virtual dan publikasi digital, Norient City Sounds (NCS) kembali digelar.

Pada edisi kelima ini, Norient City Sounds siap membawa untuk menjelajahi Jakarta yang sibuk dan bising.

Pameran digital itu mengajak menelusuri kota yang riuh dengan 10,68 juta penduduk.

Baca Juga: Ini Daftar Musisi yang Tampil di AXEAN Festival 2025

Norient City Sounds: Jakarta merupakan jalinan polusi suara yang saling berkelindan menjadi harmoni.

Bisik-bisik Jakarta menangkap denyut kota yang digerakkan para seniman dan aktivis budaya di berbagai sudut urban.

Lewat pameran virtual itu, semua diajak menjelajahi tempat-tempat yang wajib dikunjungi oleh para pecinta musik, juga ruang-ruang aman dalam kantong komunitas independen Jakarta. Rasakan Jakarta Keras, rangkaian bisik-bisik yang lantang.

Baca Juga: Wuss Menuju Album Penuh Perdana

"Di kota ini, semua orang berlomba-lomba untuk menjadi yang paling didengar, paling dilihat, paling dikenal. Seakan-akan hanya yang paling keras yang bisa bertahan. Akhirnya kita terbiasa dengan kebisingan di sekitar kita sepanjang hari, setiap hari," ungkap Gisela Swaragita, kurator Norient City Sounds Jakarta, Rabu (27/8).

Di balik bising kota, Jakarta menawarkan alunan lain: cerita-cerita dari kancah independen, teman-teman yang rajin membuat acara musik kecil-kecilan, bangunan-bangunan tua tempat menonton konser-konser terbaik, rumah kontrakan di pojok kota yang menjadi ruang aman, serta orang-orang terdekat yang menawarkan kehangatan, menggantikan keluarga yang telah hilang.