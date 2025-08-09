Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Norton Merilis Teaser Motor Baru, Sebuah Superbike?

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:26 WIB
Norton Merilis Teaser Motor Baru, Sebuah Superbike? - JPNN.COM
Teaser calon motor baru Norton. Foto: norton

jpnn.com - Norton Motorcycle Company merilis teaser calon superbike terbaru mereka, Norton V4.

Rencananya superbike Norton V4 itu akan dibuka selubungnya secara penuh pada 4 November mendatang di lantai EICMA (Milan Motorcycle Shows) 2025, Italia.

Pabrikan motor bermarkas di Birmingham itu menampilkan sebuah video dari sedikit bagian Norton V4.

Gambar itu tentu belum bisa memperlihatkan gaya tampilan dari Norton V4.

Video tersebut juga menampilkan suara yang menyebut model baru itu sebagai “karya seni” dan “sangat mengesankan,” sambil menekankan betapa “kompaknya” desain motor.

Pihak Norton juga menggambarkan bahwa V4 dibangun dari detail yang presisi, mesin, dan sasis yang dirancang seolah tanpa celah.

Norton juga menggambarkan calon motor terbaru itu sebagai “penghancur" yang siap memberi warna baru di persaingan big bike.

Pernyataan itu memunculkan prediksi bahwa Norton V4 merupakan calon superbike berperforma tinggi. (greatbiker/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

