Norton-PT KIMS Bersinergi Hadirkan Perlindungan Digital Lebih Kuat untuk Indonesia

jpnn.com - Meningkatnya kejahatan siber dan penipuan online di Indonesia mendorong Norton dan PT Kharisma Inside Mandiri Sejahtera (KIMS) bekerja sama menghadirkan solusi keamanan digital yang lebih cerdas dan mudah diakses masyarakat.

Melalui kerja sama ini, Norton dan PT KIMS berkomitmen memperkuat perlindungan digital bagi pengguna dan para reseller agar dapat menjelajahi dunia online dengan lebih aman dan percaya diri.

CEO PT KIMS Eddy Cahyono mengatakan seiring makin banyaknya aktivitas masyarakat di dunia digital, mulai dari berbelanja, bekerja, hingga mengakses layanan keuangan, ancaman siber meningkat drastis.

Modusnya pun semakin beragam, mulai dari phishing, pencurian identitas hingga penipuan keuangan yang kian sulit dikenali.

“Banyak penipuan kini memanfaatkan kepercayaan dan kedekatan bahasa yang akrab bagi masyarakat. Karena itu perlindungan yang cerdas dan adaptif sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan pengguna di era digital," ujar Eddy.

Eddy menjelaskan, dari kerja sama ini, PT KIMS akan menghadirkan rangkaian Norton 360 sebagai solusi keamanan digital menyeluruh yang dirancang melindungi pengguna di setiap aktivitas online mereka, baik saat bekerja, bertransaksi maupun bersosialisasi di dunia maya.

"Dilengkapi teknologi berbasis AI untuk mendeteksi penipuan, VPN aman untuk menjaga privasi dan pemantauan ancaman real-time, Norton 360 membantu pengguna tetap terlindungi di mana pun mereka berada," kata Eddy.

Ia meyakini, kehadiran kembali produk Norton di Indonesia akan menjadi kabar baik bagi pengguna yang mengutamakan keamanan digital.